Собянин рассказал о росте доступности высокотехнологичной медпомощи в Москве

Правительство Москвы уделяет особое внимание повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи. За 14 лет количество сложных и дорогостоящих операций в городских больницах увеличилось с двух до 126 тысяч в год.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, для этого была проделана огромная работа: отремонтировали и оснастили новейшим оборудованием стационары, обучили врачей и внедрили новые стандарты лечения.

В настоящее время более тридцати медучреждений столицы проводят сложные операции с применением высоких технологий в сердечно-сосудистой и нейрохирургии, травматологии и ортопедии, а также урологии, онкологии и других направлениях.

