ФСБ задержала жителя Кубани по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Кубани. По данным следствия, он собирал для спецслужб Украины информацию о деятельности военного объекта.

Как сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю, местный житель сам связался с представителями украинских спецслужб. Он получил задание от куратора - собирать данные о военном объекте.

Уточняется, что задержанный - мужчина 1979 года рождения. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о государственной измене, передает ТВЦ.