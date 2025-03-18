"Еле ходит, по ночам не спит": сын сбитой Буйновым пенсионерки рассказал о ее состоянии

Пострадавшую в ДТП с участием Александра Буйнова выписали из больницы. Пенсионерка Алла Смирнова дома, но готовится к операции на ноге.

Как рассказал сын пострадавшей, женщина чувствует себя не лучшим образом. Из-за сильной боли она еле ходит и не может спать.

"Мы с супругой сейчас спим с ней в одной комнате, чтобы, если что, помочь. Правая нога, куда пришел удар во время аварии, отказывает, болит, также болит поясница", — рассказал сын Смирновой Алексей.

Напомним, 27 февраля автомобиль Александра Буйнова сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. После ДТП певец заявил, что за рулем Lexus находился его водитель. Пострадавшую, 61-летнюю воспитательницу детского сада, госпитализировали с разрывом связок, пишет МК.