"Все условия знает отец": похитители девочки из Ачинска вышли на связь

В городе Ачинск Красноярского края разыскивают 15-летнюю девочку, похищенную неизвестными ради выкупа. В поисках задействованы уже 200 полицейских.

Тем временем, похитители прислали родителям девочки уже второе видео. На кадрах, которые появились в соцсетях, заплаканный ребенок называет дату и время, и говорит, что с ней все хорошо.

"Я очень соскучилась по родителям. И очень сильно хочу домой", – говорит 15-летняя девушка.

Также в СМИ появился скриншот переписки с похитителями. В нем злоумышленники заявили, что родители равнодушны к своему ребенку, а "150 полицейских разучились работать". Преступники еще раз подтвердили свои требования по выкупу ребенка.

"Все условия знает ее отец", - говорится в сообщении.

О пропаже 15-летней жительницы города Ачинск стало известно накануне. По предварительным данным, девушка ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 18 марта.

Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение, в котором девочка, сидя на кладбище, просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение. Она извиняется перед дядей Юрой по прозвищу Комар, "которого обманула на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета". Также девочка извинилась перед неким "Вагнером" и сообщила, что за ней "приехал дядя Сережа".