Вскрылась правда о свадьбе 76-летнего Шуфутинского

Михаил Шуфутинский на днях пришел на вручение музыкальной премии "Виктория" в сопровождении 30-летней красавицы Светланы Уразовой. На безымянных пальцах пары сверкали кольца, напоминающие обручальные.

Шуфутинский не стал юлить и с гордостью объявил, что Светлана теперь его жена. Певец рассказал, что кольца, которые привлекли внимание журналистов, были сделаны на заказ его другом-ювелиром. При этом подробности свадьбы Михаил Захарович предпочел не раскрывать.

Но, как удалось выяснить "Комсомольской правде", артист всех обманул. Официально он все еще не женат. Шуфутинский по документам является вдовцом, новый брак он не регистрировал. Поговаривают, что певец не желает жениться, потому что хранит память о покойной супруге Маргарите, чей портрет он не снимает со стены в своем доме.

"Просто Михаил Захарович хранит в сердце память о своей Маргарите. Да и не хочет смешить народ свадьбой в 76 лет. Зачем ему это? Для него сейчас главное — здоровье", — рассказали журналистам друзья шансонье.