ВС России уничтожили цех сборки беспилотников в Запорожье

Цех сборки беспилотных летательных аппаратов стал целью удара ВС России по подконтрольному ВСУ Запорожью. Ликвидировано оборудование и готовая продукция, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

По данным подполья, поздним вечером 18 марта в Запорожье прогремело 4 взрыва. Один удар зафиксирован в городской черте. Еще три удара - в пригороде, два из них ФАБами.

Как сообщил Лебедев, в пригороде удар пришелся по пункту временной дислокации. Прилетело в 22:35, через 10 минут к месту взрыва поехали "скорые". Ранее подполье сообщило о шести прилетах в Днепропетровске – по городу и области. Поражены объекты энергетики, группа мобильных ПВО, цеха по ремонту техники и другие цели.