Пропавшая в Ачинске 15-летняя школьница нашлась

Пропавшую 15-летнюю девочку из красноярского Ачинска нашли. Как сообщили в правоохранительных органах, она уехала в другой город.



Школьницу нашли в одной из квартир города Назарово в 35 км от Ачинска. С ней всё хорошо, её жизни ничего не угрожает. Сейчас с девочкой работают следователи.

Об исчезновении 15-летней жительницы Ачинска стало известно накануне. По предварительным данным, девушка ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 18 марта.

Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение, в котором девочка, сидя на кладбище, просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение.

В среду днем родители получили еще одно видео, в котором заплаканный ребенок называет дату и время, и говорит, что с ней все хорошо.