Турецкие сериалы требуют запретить: из-за них снижается рождаемость в России

В Роскомнадзор, Госдуму и Министерство культуры поступила просьба запретить показ турецких сериалов в России. Отмечается, что иностранное кино рисует нереалистичный образ мужчины, что напрямую влияет на демографию в стране.

С инициативой выступили активисты движения "Ветераны России". Они утверждают, что насмотревшись турецких сериалов, россиянки начинают мечтать о темпераментных, романтичных мачо, а к хорошим парням рядом теряют интерес. Женщины под влиянием кино ожидают от мужчин нереалистичного поведения.

При этом отечественные кинопроизводители зачастую намеренно рисуют российских мужчин неудачниками и пьяницами. Женщин при этом изображают сильными и независимыми, решающими в одиночку все семейные проблемы. В финале кино героиня встречает успешного, галантного иностранца и бросает своего мужа-недотепу.

"Подобная пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России", – заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

Активист убежден, что турецкие сериалы являются инструментом влияния, частью идеологической войны за умы. "Было бы интересно узнать, демонстрируют ли в Турции российские сериалы, приезжают ли туда наши звезды кино, а турецкие женщины толпами выстраиваются в ряды поклонниц? Весьма сомнительно", – цитирует общественника "Абзац".