Киев разоблачил участников тайных переговоров американской стороны с украинской оппозицией. Как сообщили украинские источники изданию Politico, контакты с противниками главы киевского режима Владимира Зеленского налаживали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и американский журналист Такер Карлсон.

Издание называет и цель этих тайных переговоров. По его данным, целью контактов было повышение на Украине популярности идеи до окончания конфликта провести выборы. Согласно анализу команды Трампа, на них Зеленский может проиграть.

Ранее сообщалось, что посланники Трампа провели тайные переговоры с представителями украинской оппозиции. В частности, стало известно о переговорах с экс-премьером Юлией Тимошенко и представителями партии бывшего президента Украины, признанного в России экстремистом и террористом Петра Порошенко*.

*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга