Меган Маркл поймали на наглой лжи: хотела утереть нос Кейт Миддлтон, но сама села в лужу

Меган Маркл попалась на возмутительном обмане. Герцогиня Сассекская устроила провокацию из обычных вафель.

В день, когда принцесса Кейт участвовала в чествовании святого Патрика в Лондоне, Меган Маркл тоже решила заявить о себе. И если Миддлтон по должности положено было отметить праздник, все-таки принцесса является полковником ирландской гвардии, то Маркл никакого отношения к ирландцам не имеет. Но, видимо, жена принца Гарри не могла упустить случая тонко уколоть заклятую соперницу.

Пока Кейт пила пиво с солдатами, Меган показала, что она настоящая хозяюшка и заботится о своем любимом муже. Герцогиня Сассекская с утра пораньше принялась за готовку. Она испекла необычные вафли. Из-за специальной добавки блюдо стало зеленым в честь Дня святого Патрика.

И процесс приготовления, и испеченные вафли Маркл опубликовала на своей странице в соцсети. Но подписчики герцогини обратили внимание на нестыковку в показанных Меган кадрах. На видео жена принца Гарри демонстрирует, как заливает тесто в вафельницу с секциями делящими основной "блинчик" на четыре треугольника с закругленным краем. Но на финальном фото на тарелке лежит кругленькая вафелька без следов от разделения секций. Такое просто невозможно испечь, использую ту форму, что Маркл показала на видео.

Пользователи Сети убеждены, что Меган купила вафли в магазине и выдала за свое творение. Народ возмущается, зачем так нагло врать? При этом скорей всего Маркл вафли сделала, ведь на других снимках она хвастается зелеными треугольничками.