Президент России Владимир Путин – очень жесткий и сильный. Американский лидер Дональд Трамп поделился своим впечатлением от общения с российским коллегой в интервью газете Washington Examiner. Его спросили, как президент России вел себя во время беседы.

Трамп убежден, что Путин серьезно настроен на завершение украинского конфликта. Президент США признал, что телефонный разговор 18 марта был не первым: он до этого несколько раз неформально общался с Владимиром Путиным. По словам Трампа, диалог в целом позитивный.

Президенты России и США провели во вторник телефонный разговор. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта. Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за безопасность и стабильность в мире.