Благотворительный проект помог отремонтировать сотни домовладений в Донбассе

Итоги первых двух лет масштабного благотворительного проекта по восстановлению частных домов жителей Донбасса, пострадавших в ходе украинского конфликта, подвели сегодня в Москве.

Инициатива Русской Православной Церкви объединила полторы тысячи неравнодушных людей, которые помогли отремонтировать уже 380 домовладений в Мариуполе, Авдеевке, Ясиноватой.

Как отмечают организаторы, среди добровольцев - люди самых разных возрастов, социального статуса и профессий. Но всех из объединяет искреннее желание помочь тем, кто, лишившись крова, оказался в сложной жизненной ситуации. И для этого вовсе не обязательно быть профессиональным строителем.

"Проект этот о том, чтобы помочь им восстановить мирную жизнь, ну хотя бы в минимальном объеме, в том, котором человеку необходимо: чтобы крыша не текла, чтобы было стекло в окне, чтобы забор поднять, который упал. Вот. Но самое главное еще - это восстановить человеческие отношения, потому что человеку действительно важно понимать, что он не один, что есть поддержка, что есть мирная жизнь", - отметил Михаил Потокин, протоиерей, врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности.