В Москве открылся съезд партии "Новые люди"

В столице сегодня открылся Всероссийский съезд партии "Новые люди", который приурочен к пятилетию с момента создания объединения.

Приветствие делегатам и гостям направил Владимир Путин. Глава государства отметил, что партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного числа избирателей.

Сегодня представители объединения трудятся в законодательных органах власти всех уровней, плодотворно взаимодействуют с другими политическими и общественными силами. В ходе съезда делегаты подведут итоги работы, рассмотрят новые проекты и обновят список членов Центрального совета.

"Для "Новых Людей" важно не соревноваться с кем-то, а соревноваться с самими собой вчерашними. За это время стало понятно, что "Новые люди" - это люди дела. Это про тех, кто не только разговаривает и кого-то учит, а тех, кто создаёт реальные проекты изменения в России", - отметил лидер партии Алексей Нечаев.