В Москве проходят финалы технологической олимпиады для старшеклассников

Талантливые юные инженеры со всей страны, а также Беларуси, Казахстана и Туркменистана собрались в эти дни в Москве. В столице проходят финалы Национальной технологической олимпиады для старшеклассников.

Мероприятие, организованное при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", собрало победителей региональных этапов. Им предстоит продемонстрировать навыки командной работы в решении актуальных прикладных задач.

Например, создать автономную модель сити-фермы, которая позволит выращивать растения на территории, пострадавшей от разлива нефтепродуктов. Все финалисты получат не только бесценный опыт, но также дополнительные баллы к ЕГЭ или возможность поступить в вуз без вступительных испытаний.