Собянин: Завершить реставрацию кинотеатра "Ударник" планируется в 2027 году

Реконструкция "Ударника" в Москве будет завершена в 27 году - к 100-летию легендарного кинотеатра. Как идут работы сегодня проверил мэр столицы Сергей Собянин. В своё время "Ударник" стал первым в стране кинозалом, где показывали звуковые фильмы. А ещё именно здесь впервые прошёл Московский международный кинофестиваль.

За долгую историю своего существования эти стены видели многое: мгновения триумфа и горечь разочарования, эмоции звезд экрана и обычных людей. Старейший московский кинотеатр "Ударник", который был закрыт больше 10 лет назад, теперь в окружении строительной техники. Грядут перемены.

"Мы выполнили уже монолитные работы на минус втором, минус первом этаже. В этом году планируем закончить монолитные работы, планируем полностью закрыть контур объекта. Построить вокруг объекта стеклянные фасады", - пояснил Милан Миливоевич, руководитель проекта.

Свою историю "Ударник" начал еще в 31 году прошлого столетия. Это был первый в стране кинотеатр, созданный для звукового кино, с залом на полторы тысячи человек. Тут проходили кинофестивали и национальные недели кино. В 90-е здесь размещался автосалон, а потом здание и вовсе оказалось заброшенным.

"Реставрация и воссоздание жизни на "Ударнике" - это особая тема. К сожалению, последние десятилетия пришел в упадок, находился в аварийном состоянии, и я бы хотел выразить слова благодарности Леониду Викторовичу за то, что он согласился вложить свои деньги, ресурсы, свою душу в новый объект такой замечательный, который, конечно, будет радовать десятилетиями любителей кино, любителей искусства. Надеюсь, что все получится, и в 27 году этот кинотеатр вновь откроет свои двери", - отметил Собянин.

В процессе работы реставраторам предстоит раскрыть заложенные проемы на фасаде, сохранить и воссоздать куполообразные потолки на первом этаже, демонтировать бетонную облицовку цоколя, заменить окна и двери. Конечно, специалисты не обойдут стороной и терразитовую штукатурку главных фасадов и металлические балконные ограждения.

"Наша задача - сохранить именно то, что здесь было, восстановить это культурное пространство, что в 35 году здесь проходил международный кинофестиваль. Вернуть городу именно центр культурной кинематографии", - отметил Леонид Михельсон, инвестор.

В будущем помещение оснастят современным оборудованием. Здесь снова откроют большой кинозал, причем с трансформируемой сценой. По соседству разместят еще несколько небольших залов, книжный магазин и кафе.

По словам Сергея Собянина, в Москве запущена большая программа по строительству и реконструкции целого ряда культурных объектов. Через несколько лет "Ударник" будет отмечать свое 100-летие и этот юбилей нужно встреть достойно.