Масштабный форум колледжей стартовал в Гостином дворе

Масштабный форум колледжей стартовал сегодня в Гостином дворе. Как рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, в течение трёх дней школьники и их родители смогут познакомиться почти с полусотней учебных заведений столицы.

Здесь можно посетить 120 мастер-классов по самым разным направлениям. С помощью технологий виртуальной реальности школьники попробуют себя в роли гонщиков и пилотов дронов. Освоят навыки трехмерного моделирования. Познакомятся с методиками сварки и робототехники. А еще - с основами программирования, автомеханики. Флористики и медицинского дела. Утром и днем форум доступен только для школьников. А вечером- для всех желающих.

"Подготовлены интерактивные стенды колледжей, где наши специалисты помогут и ответят на все вопросы, связанные с будущем поступлением и с выбором колледжей. 140 специальностей и профессией, про которые мы сегодня сможем смело говорить, востребованные направления отраслей экономики, представлены на нашей площадке", - отметила Елена Сумакова, заместитель директора Московского центра развития профессионального образования.