Автомобилисты жалуются на недостаток парковочных мест в одном из ЖК в Одинцове

Утро во дворе жилого комплекса в Одинцово начинается с автомобильного тетриса. Единственная дорога во двор ведет в тупик, встречная полоса занята припаркованными машинами. Поэтому разъехаться здесь очень сложно.

Разъехаться не могут грузовики и легковушки, но больше всего жителей тревожит, что в критической ситуации не доберется спецтехника – скорые и пожарные машины.

Все из-за того, что автомобилистам не хватает парковочных мест. Бесплатных во дворе всего около 30, а машин - сотни. Кто-то вынужден парковаться в нескольких кварталах от дома. Купить свое на паркинге не реально.

Застройщик предлагает решение – рассрочку за место в паркинге. Можно оплатить 35 процентов от стоимости, остальное или квартальными, или месячными платежами в течение года.

Надземный же паркинг, по словам жильцов, им обещали построить 3 года назад, но начали только сейчас. Раньше спасал проезд через Одинцовскую областную больницу, но его закрыли.

По словам застройщика, изначально сквозной проезд через ЖК не был предусмотрен проектом развития территорий. А та дорога, которую перекрыли, была временной — только для стройки.

"Также, граждане вправе требовать прохода или проезда через земельный участок, находящийся в публичной собственности - государственной или муниципальной, если других вариантов прохода или проезда у них не существует. И в том случае, если земельный участок в публичной собственности, гражданам за это платить ничего не надо", - пояснил Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы.

Ну а пока жители каждый день участвуют в аттракционе "уступи дорогу", порой на разъезд в этом дворе уходит полчаса.