В Москве обсуждают, как противодействовать идеологии терроризма

Сегодня в культурном центре ЗИЛ при поддержке департамента культуры Москвы и Антитеррористической комиссии проходит конференция, посвященная противодействию идеологии терроризма.

Эксперты в сфере культуры, образования и работы с молодежью обмениваются мнениями и практиками по формированию антитеррористического мировоззрения. На конференции будет представлен выставочный проект "Герои Z.O.V", посвященный участникам СВО. А также фотовыставка работ-победителей межрегионального конкурса художественного плаката "Культура против терроризма".