В Центре Грабаря заканчивают восстанавливать редчайшее знамя

В Центре Грабаря готовят мировую сенсацию. Там заканчивают восстанавливать редчайшее чудом уцелевшее знамя, подаренное Екатериной II Донскому казачеству. Впрочем, это не единственный артефакт, созданный из ткани, который реставраторы возвращают к жизни.

Мало кто задумывался о том, на чем отдыхал Лев Толстой. Его личный диван, да еще в таком полуразобранном виде, можно наблюдать лишь в Центре имени Грабаря. Здесь его бережно реставрируют, сохраняя каждую историческую деталь. Никаких роскошных тканей, красного дерева и прочих излишеств великому писателю не требовалось. Пружины - как пружины, и диванные подушки были набиты весьма дешевым содержимым.

"Здесь было немножко морской травы, немножко сена, немножко лыка", - пояснил Роман Студенников, заведующий реставрационной мастерской мебели и деревянных предметов интерьера ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря.

Никакого лыка не было в роскошной усадьбе графини Марии Александровны Келлер. Что ни вещь - произведение искусства. Этот изящный столик, созданный во Франции под заказ - с золочеными деталями, дорогим мрамором - сохранился чудом, пережив не одну войну и революцию. Реставраторы в буквальном смысле возвращают его к жизни.

Год назад этот стол даже стоять самостоятельно не мог. А на этой полированной шкатулке из Нижнего Новгорода с трудом угадывался орнамент. Зато, когда её начали восстанавливать, открылись удивительные вещи. Во-первых, тонкий рисунок выполнен на теснённой бересте. Во-вторых, автор смело смешал исторические эпохи и снабдил шкатулку секретом.

Настоящим золотом вышит этот чудесный женский головной убор - родом из 19 века. Работа по его реставрации ведется настолько тонкими нитями и иголками, что их можно разглядеть лишь под лупой. Роскошный убор хозяева очень берегли. Хотя, судя по швам, мастерицы торопились.

История создания этого элемента одежды из Сольвычегодского музея покрыта тайной. В Центре имени Грабаря сейчас восстанавливают набедренник из облачения священнослужителя. Он датирован 17-м веком, а составлен из кокошников.

Не золото, а серебро скоро будет сиять на этом уникальном первом в истории сшитом знамени. До него знамёна писались красками. Екатерина Великая пожаловала его Донскому казачеству за многочисленные подвиги в 1775 году. То, что оно сохранилось, уже чудо, уверены реставраторы. И восстанавливают его стежок за стежком.

"Делалось оно под контролем Григория Потемкина, который пожертвовал на это знамя 1150 рублей. По тем временам это немыслимая сумма", - рассказала Галина Безрукова-Евсеенко, художник-реставратор высшей категории ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря.

Итог этой реставрации наверняка станет мировой сенсацией. В Центре имени Грабаря иначе не бывает.