Хрюша, Степашка и Филя пополнили "Галерею звезд" у входа в Останкинскую телебашню

Хрюша, Степашка, Филя и, конечно, Каркуша! Сегодня в Останкино открылся памятный знак в честь героев любимой детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!".

Любимые герои пополнили "Галерею звёзд" у входа на телебашню. Знаменитых персонажей представили актёры и авторы передачи.

Недавно главная детская программа страны отметила юбилей - 60 лет в эфире. Сейчас это уже настоящий кукольный театр с познавательными рубриками и современной анимацией. А миллионы российских семей до сих пор укладывают спать малышей под знаменитую колыбельную "Спят усталые игрушки".