Минобороны: Киев после решения о прекращении ударов атаковал нефтебазу на Кубани

Киев через несколько часов после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа атаковал объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская на Кубани. В атаке участвовали три дрона. Об этом в среду сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве назвали действия Украины специально подготовленной провокацией, которая направлена на срыв мирных инициатив президента США.

Объект обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. При падении БПЛА произошла разгерметизация резервуара с возгоранием на 1,7 тыс. кв. м, идет тушение.

В Минобороны также сообщили, что российские военные после приказа Владимира Путина сбили собственные беспилотники, летевшие для удара по энергообъектам в Николаевской области. Всего в небе в тот момент находилось семь БПЛА.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся накануне. Он длился около 2,5 часа.

Пресс-служба Кремля по итогам переговоров сообщила, что российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.