Российская ПВО сбила 7 летевших на Украину дронов после приказа Путина

Российская ПВО исполнила приказ Верховного главнокомандующего. Минувшим вечером противовоздушная оборона обезвредила 7 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Украину, сообщили в Минобороны.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Российский лидер тут же отдал соответствующий приказ военным.

Как отметили в военном ведомстве, в момент получения приказа в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников. ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, нацеленные на объекты украинской энергетической инфраструктуры в Николаевской области. Шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один - дежурным истребителем ВКС России.