Трамп рассекретил информацию о непубличных звонках Путину

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным 18 марта был не единственным за последние недели. Об этом сообщил сам президент США.

В интервью газете Washington Examiner Трамп заявил, что ранее об этих разговорах не сообщалось публично.

"Начало на самом деле было положено три или четыре недели назад... У нас были другие телефонные разговоры", - отметил он.

Когда именно состоялись эти разговоры, президент США не уточнил.

Официально Москва и Вашингтон сообщали только о двух телефонных разговорах Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Первые телефонные переговоры состоялись 12 февраля, вторые — накануне, 18 марта. Они длились 2,5 часа.