Российским школьникам расскажут о технологиях современного программирования

С 10 марта по 6 апреля в школах по всей стране будет проходить "Урок цифры" по технологиям современного программирования. Проект "Урок цифры" ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в поддержку реализации нацпроекта "Экономика данных", а также национальной цели "Технологическое лидерство" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Стратегический партнер и разработчик содержания данного урока – фирма "1С".

На "Уроке цифры" школьники обсудят и попробуют свои силы в том, что составляет самую суть предмета информатика – программирование. Однако специальных знаний не потребуется, принять участие смогут все желающие. Учащиеся, в зависимости от своего возраста, попробуют себя в различных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки. Материалы занятия дополняют школьную программу уроков информатики, помогают развить практические навыки, важные для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по этому предмету. Урок показывает, что программирование – это эффективный инструмент решения реальных задач, глубоко вошедший в современную повседневную жизнь.

"Урок цифры помогает ученикам узнать больше об информационных технологиях и ИТ-профессиях. Проект направлен на раннюю профориентацию и создание основы для кадрового резерва ИТ-специалистов. Новый урок поможет школьникам погрузиться в перспективную сферу программирования с первых классов – от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода", – сообщила директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Для дополнительной подготовки педагогов к "Уроку цифры" 5 марта на сайте проекта https://урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками методических материалов, которое поможет провести этот урок с максимальной пользой и интересом для школьников.

Для удобства пользователей мобильных устройств разработана специальная браузерная версия игрового тренажера, которая будет наиболее актуальна для домашнего занятия. Приглашаем пройти новый "Урок цифры" всей семьей!