Склады беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов ВСУ поражены ударом ВС России за минувшие сутки. Удар нанесен по инфраструктуре украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по складам военного имущества. Также поражены скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям девяти бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Зверево, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка Донецкой Народной Республики. Потери противника на этом направлении составили до 465 боевиков.