Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Овны

С днем рождения! Солнце входит в ваш знак, а значит, пришло время новых планов и ярких событий - загадывайте желания, звезды обещают исполнить.

Тельцы

У вас впереди тридцать дней, чтобы основательно замедлиться и навести порядок в своих мыслях и делах. С 20 апреля все изменится, а пока – отдыхайте.

Близнецы

Общение отныне будет и приятным, и полезным – друзья, соцсети порадуют вас. Возможно, появятся новые идеи или придут заманчивые предложения.

Раки

Работа потребует активности, и у вас будет достаточно энергии для этого. Возможны вдохновляющие новости о карьере или перспективных проектах.

Львы

Сегодня важны не только действия, но и мечты – позвольте себе фантазировать. Полезные идеи могут прийти через разговоры с интересными людьми.

Девы

Начался новый астрологический год – самое время строить планы! Подумайте, чего хотите вы, без учета пожеланий семьи, родителей, детей, партнеров.

Весы

Солнце осветило ваш сектор партнерства, добавив мыслей и событий в тему парных отношений. Это время анализа, исправления ошибок, переоценки.

Скорпионы

Начался месяц заботы о себе и о своем здоровье. Представителям этого знака пора пересмотреть режим дня, рабочий график, питание или добавить физической активности.

Стрельцы

Душа тянется к творчеству, развлечениям и легкости: хочется гулять, смеяться, пробовать новое. Если давно мечтали начать что-то интересное - дерзайте.

Козероги

Разговоры с родными станут более глубокими и значимыми. Звезды дарят вам четыре недели для того, чтобы в вашем доме стало комфортнее для всех.

Водолеи

Следующие тридцать дней пройдут в потоке информации. Скоро вы можете получить важную новость или услышать то, что сильно повлияет на ваши планы.

Рыбы

У вас появятся новые источники дохода или более денежная работа. А вот с инвестициями и крупными покупками пока лучше подождать.