Зеленский рассчитывает узнать у Трампа детали разговора с Путиным

Глава киевского режима анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский заявил, что 19 марта он свяжется с Белым домом.

По словам президента Украины, в ходе беседы с американским лидером он надеется обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. "И я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", — заявил Зеленский на пресс-конференции в Хельсинки.

Напомним, 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы президент России согласился на предложение главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин тут же отдал соответствующий приказ военным, пишет РИА Новости.