Путин не стал возобновлять удары по инфраструктуре Украины, несмотря на провокации

Киев не отменил свою ночную атаку на объекты в России, несмотря на достигнутые в ходе разговора Владимира Путина и Дональда Трампа договоренности. Об этом, как пишет РИА, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, действия Украины идут вразрез с усилиями по мирному урегулированию Путина и Трампа. Песков подчеркнул, что команда президента России о прекращении атак была незамедлительно исполнена. Об этом ранее также заявляли в Минобороны.

В Кремле добавили, что Владимир Путин не стал отменять свою команду прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на провокации Киева. Об этом пишет ТАСС. Сейчас Москва внимательно наблюдает за действиями Киева.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся накануне. Он длился около двух часов. Пресс-служба Кремля по итогам переговоров сообщила, что российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

В среду в Минобороны сообщили, что российские военные после приказа Владимира Путина сбили свои же беспилотники, летевшие для удара по энергообъектам в Николаевской области. Всего в небе в тот момент находилось семь БПЛА.