Песков: Путин и Трамп доверяют друг другу

Президенты России и США намерены поэтапно нормализовать двусторонние отношения. Владимир Путин и Дональд Трамп доверяют друг другу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил: Россия и США очень большие государства. Слишком много всего было испорчено предыдущей американской администрацией во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона.

По словам Пескова, чтобы исправить ошибки и реставрировать отношения потребуется время. А также усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран. Эта твердая воля двух лидеров является лучшим залогом того, что все в Америке и в России пойдут по этому пути, цитирует Пескова "Интерфакс".