Путин: Совершившие преступления против мирного населения должны быть наказаны

Проанализировать наиболее острые проблемы, которые волнуют россиян, поручил сотрудникам генеральной прокуратуры Владимир Путин. В среду президент присутствует на расширенном заседании коллегии ведомства.

Глава государства отметил, что за год количество обращений выросло на 10 процентов. Благодаря вмешательству прокуроров удалось восставить права многих людей и возместить материальный ущерб.

Путин особо отметил работу сотрудников в новых и приграничных регионах. Все, кто совершил преступления против мирного населения Курской области, должны быть установлены и наказаны, заявил президент.