ВС России завершают разгром группировки ВСУ в Курской области. Российские войска провели на этом направлении ряд дерзких и эффективных операций, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры.

Российский лидер подчеркнул: по законам Российской Федерации все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники на территории России – террористы. Они совершили множество преступлений против гражданского населения. Все преступления украинских террористов в Курской области должна тщательно расследовать прокуратура, потребовал глава государства.

Путин поручил органам прокуратуры, в том числе военным прокурорам, развернуть такую работу совместно с другими службами на освобожденных территориях - в Судже и в других населенных пунктах. Также президент потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей, передает ТАСС.