Мать Овечкина рассказала, чем его кормит дочь Глаголевой

Олимпийская чемпионка по баскетболу и мама хоккеиста Александра Овечкина Татьяна Овечкина отмечает 75-летие. В честь праздника экс-спортсменка дала интервью, в котором рассказала о семье сына.

Александр Овечкин 28 августа 2016 года женился на дочери актрисы Веры Глаголевой и предпринимателя Кирилла Шубского Насте. Влюбленные вместе уже 10 лет. Анастасия родила мужу двоих сыновей Сергея и Илью.

По словам Татьяны Николаевны, хоккеисту очень повезло с женой. Шубская даже живя в США балует Овечкина его любимыми блюдами — голубцами, пельменями и тефтелями.

"Настя очень хорошо Сашу понимает, идет навстречу. У них отличные отношения. Как мама скажу: Настя – прекрасный кулинар. Она потрясающе готовит все, что Саша любит. Особенно когда он приходит уставший после игры. Садится за стол, и его ждут домашние котлетки, и одно любимое блюдо, и другое", — поделилась мама спортсмена.

Свекровь считает Шубскую не только прекрасная женой, но еще и замечательной матерью. "Дети ее обожают, слушаются. Настя строго посмотрит на сыновей, а они уже знают, что были не правы и начинают говорить: "Мамочка… Папочка…" А когда родителей нет, они стоят на головах", — призналась Татьяна Овечкина в беседе со Sports.ru.