Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его не убеждает готовность российской стороны к прекращению огня — требуется проверка и контроль. Это высказывание прозвучало вскоре после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине.

Путин согласился с инициативой о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры — соответствующий приказ был отдан российским бойцам незамедлительно. Министерство обороны России сообщило, что пришлось сбить собственные беспилотники, запущенные по мишеням на Украине, поскольку на момент поступления приказа Путина дроны уже находились в воздухе.

Однако Зеленский заявил, что "заверений и просто слов Путина о том, что он дает приказ не бить по энергетике, недостаточно". Глава киевского режима настаивает на контроле, а главным его субъектом предлагает сделать Соединенные Штаты.

В случае договоренности будет сформирован перечень объектов, который "мы обязательно подготовим и передадим партнерам", заявил Зеленский. Он уверяет, что "если русские не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их объектам", сообщает РИА Новости.

Между тем бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, комментируя возможность возобновления мирных переговоров, предупредил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому "доверять нельзя", потому что "он жулик и подонок".