Зеленский согласился на обсуждение территориального вопроса на переговорах

Территориальный вопрос будет обсуждаться на будущих переговорах по Украине. Это признал украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам Зеленского, вопрос территорий — наверное, самый чувствительный и сложный на будущих переговорах. А первым шагом на пути урегулирования конфликта на Украине, по мнению украинского лидера, должно стать прекращение огня.

Также Зеленский заявил, что контролировать прекращение огня на Украине должны Соединенные Штаты. Украинский лидер анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом: Зеленский ожидает услышать от него детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.