Иван Ургант: "Письмо счастья!"

Накануне, 18 марта, появилась информация, будто Иван Ургант в столице Франции открыл свое дело. Сообщалось, что он якобы зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и указал, что будет производить шоу и организовывать концерты, театральные постановки.

Сегодня, 19 марта, Иван Ургант решил прокомментировать эту информацию. В своем официальном телеграм-канале известный ведущий решил расставить все точки над i. Шоумен дал понять, что у него нет никакого дела в Париже и уезжать из России он не собирается.

"Письмо счастья! Слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы, появилось острое желание, чтобы в нем прозвучала и моя тоненькая струнка. Итак, в быстром темпе - Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!" - в присущем ему ироническом стиле сообщил Ургант.

Кроме того, популярный телеведущий дал понять, что находится в Москве, сообщив, что собирается на прогулку с собаками "по ЦАО".

Отметим, что в октябре прошлого года Иван Ургант и Владимир Познер выступили в Париже с программой "Путешествия Познера и Урганта". А в феврале телеведущий объявил, что совсем скоро представит публике новое шоу под названием "Живой Ургант".