Выяснилось, какое наследство оставил отец Киркорову

Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Народному артисту России было 92 года. Похороны отца короля российской эстрады пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище.

Пока семья артиста пытается справиться с горем и готовится к траурной церемонии, журналисты подсчитали, какое наследство оставил единственному сыну Бедрос. Выяснилось, что Киркоров-старший владел двумя квартирами в Москве, загородным домом в Болгарии и коттеджем в Нижнем Новгороде.

Все это достанется Филиппу, ведь он единственный прямой наследник. Внуки, а также братья и сестры, а у Бедроса Киркорова осталась сестра Мария, не являются наследниками первой очереди, а значит они могут что-то получить только через суд или если покойный оставил завещание, в котором указал свою последнюю волю.

Как пишет 7Дней, вряд ли в семье Киркорова разгорится скандал из-за дележки недвижимости. Все родственники Бедроса довольно обеспеченные люди.