Киевскому режиму невозможно доверять в вопросе договоренностей по прекращению огня. Об этом заявил в среду, 19 марта, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В ответ на соответствующий вопрос политик подчеркнул, что Киеву "верить нельзя в этом смысле", сообщает ТАСС. Посредническая миссия США заключается как раз в том, чтобы разъяснять киевскому режиму суть договоренностей с Москвой, отметил Медведев.

При этом в соцсетях зампред Совбеза отмечал, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом "подтвердил известную идею — в столовой есть только Россия и Америка", при этом "основное блюдо — котлета по-киевски", а европейские доноры киевского режима годятся лишь в качестве легких закусок, таких как "брюссельская капуста, британский фиш-энд-чипс и парижский петух".

Ранее источники предупреждали, что Украина на переговорах с американскими властями собирается хитрить и интриговать, чтобы выставить Россию виновницей продолжения боев и срыва мирного соглашения.

Тем не менее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что верит президенту России Владимиру Путину, хотя "сейчас они адски бомбят Украину". По мнению американского лидера, Путин не хотел начинать вооруженный конфликт и "хочет это остановить".