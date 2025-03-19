SHOT: комику Останину сломали ребра и позвоночник при задержании

Комику Артемию Останину якобы сломали рёбра и позвоночник белорусские силовики во время задержания, утверждает его адвокат. Защита утверждает, что у артиста проблемы со здоровьем: правосторонний пневмоторакс и даже перелом позвоночника. Последний ему якобы нанесли силовики во время задержания в Белоруссии, откуда он планировал улететь в Дубай, передает SHOT.

В итоге Мещанский районный суд Москвы 19 марта арестовал стендап-комика Артемия Останина на два месяца по обвинению в разжигании ненависти к участникам спецоперации. Мера пресечения будет действовать до 15 мая, сообщают "Известия".

Отметим, что Артемию Останину может грозить до шести лет тюрьмы. Он подозревается в совершении преступления, которое предполагает несколько вариантов наказания. Это либо штраф от 300 до 600 тысяч рублей, либо принудительные работы от двух до пяти лет, либо тюремное заключение на срок от трех до шести лет.

Как установило следствие, 15 марта комик во время своего выступления в Москве высказывал "враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". Разразился жуткий скандал. Общественники призвали правоохранительные органы обратить внимание на слова артиста. В итоге было возбуждено уголовное дело.