Киев создает коалицию по строительству укрытий на Украине

Международная коалиция займется строительством укрытий на Украине. В ее составе пока что только Киев и Хельсинки. О создании альянса объявил на пресс-конференции в Финляндии президент Украины Владимир Зеленский.

Как сказал Зеленский журналистам, министры двух стран подпишут документ, который учреждает коалицию. Украинский лидер поблагодарил Финляндию за готовность помочь со строительством укрытий на Украине и готовность привлекать другие страны Европы к этой работе.

Ранее украинский президент признал, что на будущих переговорах по Украине будет обсуждаться территориальный вопрос. По словам Зеленского, вопрос территорий — наверное, самый чувствительный и сложный.