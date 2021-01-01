Певец Сумишевский нашел новую любовь после смерти жены

Ярослав Сумишевский дважды был женат. От первой жены у него есть дочь Ксения. От второй - сын Мирослав. В 2021 году жизнь популярного исполнителя разделилась на до и после. По Красноярском артист и его супруга Наталья попали в автомобильную аварию. И если певец отделался довольно легко, то его жена сильно пострадала. Она впала в кому, из которой так и не вышла.

Прошло четыре года со дня страшной трагедии. Однако Ярослав Сумишевский нашел в себе силы жить дальше. Он продолжает работать, воспитывать сына. Более того, певец встретил новую любовь. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Ярослав сообщил, что его возлюбленную зовут Анастасия, она уже знакома с его близкими.

"Хорошая, красивая, умная, чуткая, понимающая женщина. Вот так, наверное, я ее опишу. Хочет семью, что тоже немаловажно. Когда я все узнал, то понял, что да, это мой человек и я хочу быть рядом с ней", - заявил Ярослав.

На съемках программы появились и дети Сумишевского. Дочь Ксения в восторге от его новой избранницы. Для нее главное - чтобы отец был счастлив. Интересно, что Анастасия лишь на восемь лет старше наследницы артиста.

"Умная, добрая, женственная, хорошая, общительная, мы сразу нашли контакт... Мне кажется, самое очевидное — блеск в глазах. Посмотрев в них, можно узнать, как он любит свою женщину. Для него она муза, человек, который вдохновляет, ради которого он продолжает добиваться успехов. По нему все видно", - заключила дочь Сумишевского.