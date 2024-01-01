Пашинян согласился подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, 19 марта, что готов подписать текст мирного договора с Азербайджаном. Политик отметил, что документ согласован и ожидает подписания.

В аппарате главы армянского кабмина подтвердили, что Армения предлагает Азербайджану начать консультации о месте и сроках подписания мирного соглашения, сообщает ТАСС.

Достижение соглашения по тексту мирного соглашения и завершение переговоров по согласованию текста является важным шагом, отметили в Ереване. Там подтвердили свою приверженность продолжению работы по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Этому предшествовал телефонный разговор Пашиняна с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в котором армянский политик рассказал о завершении переговоров с Баку по заключению мирного соглашения.

Ранее Кремль не раз подчеркивал, что по-прежнему готов помочь урегулированию между Ереваном и Баку. Мир и предсказуемость на Южном Кавказе важны для России — Москва хочет, чтобы этот регион превратился в "территорию благоденствия и сотрудничества".

Осенью 2024 года российский лидер Владимир Путин общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом затрагивалась тема Зангезурского коридора через территорию Сюникской области Армении, чтобы связать западные районы Азербайджана с эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.