Стало известно, приедет ли Пугачева проститься с Киркоровым

Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Народному артисту России было 92 года. Похороны отца короля российской эстрады пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. В Сети говорят, что на траурное мероприятие соберется множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Некоторые интернет-пользователи не исключают, что проститься с Бедросом приедет из-за границы Алла Пугачева.

"Не приедет", - категорично заявила представительница Примадонны Елена Чупракова в беседе с ТАСС.

Напомним, что причиной смерти Бедроса Киркорова назвали остановку сердца. Это случилось дома, в кругу семьи. По некоторым данным, проблемы с сердцем у Бедроса Киркорова диагностировали еще пять лет назад. Тогда медики обнаружили у певца нарушение сердечного ритма. С того времени, по некоторым данным, его экстренно госпитализировали четыре раза.

Меж тем журналисты подсчитали, какое наследство оставил единственному сыну Бедрос. Выяснилось, что Киркоров-старший владел двумя квартирами в Москве, загородным домом в Болгарии и коттеджем в Нижнем Новгороде.