Полного прекращения огня в конфликте России и Украины можно было бы добиться за пару недель. Такое мнение выразил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Это заявление прозвучало вскоре после телефонного разговора президентов России и США, ключевой темой которого стало урегулирование ситуации на Украине.

Журналист Белого дома Дженнифер Джейкобс написала в соцсетях, что уже запланированы новые переговоры с участием Соединенных Штатов в рамках урегулирования конфликта на Украине. Ссылаясь на Уиткоффа, она уточнила, что госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц вновь прибудут в Джидду.

Также Уиткофф рассказал, что Дональд Трамп велел своей администрации, включая руководство Госдепартамента, Пентагона и ЦРУ, присоединяться к контактам с Россией. Спецпосланник американского лидера выразил убежденность в том, что позитивные результаты появятся уже скоро, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев разъяснил, какова роль Соединенных Штатов в мирном урегулировании российско-украинского конфликта. Политик отметил, что задача Вашингтона — разъяснять киевскому режиму суть договоренностей с Москвой.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский при этом требует от Соединенных Штатов большего, а именно — контроля над режимом перемирия, поскольку "заверений и просто слов Путина о том, что он дает приказ не бить по энергетике, недостаточно".