Дядя Юра-Комар и 300 тысяч: подробности странной истории из Ачинска

Сначала родителям пятнадцатилетней Дарьи прислали видео предполагаемые похитители. Через несколько часов девушку нашли полицейские - в 35-ти километрах от дома, в чужой квартире, в которой она была одна.

Сообщение о пропаже несовершеннолетней девушки поступило в полицию во вторник. Родители заявили, что их дочь ушла из дома в городе Ачинск Красноярского края, а через пару часов они получили видео, снятое на кладбище.

Приношу свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу Комар за то, что позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета.

Девушка явно взволнована. Кажется, что еле сдерживает слезы. Кто такой дядя Юра-Комар и какой бронежилет за 300 тысяч, непонятно.

"Также отцу пропавшей от неизвестного абонента поступило требование перечислить 500 тысяч рублей за выкуп девочки", - сообщил Андрей Аннушкин, заместитель Ачинского городского прокурора.

Соседи рассказали - семья Дарьи благополучная. Сразу отрабатывали несколько версий случившегося. Что это действительно похищение с целью выкупа или, наоборот, инсценировка.

Оперативники очень быстро нашли кладбище, где было записано видео, и тот самый памятник, рядом с которым в сугробе сидела девушка. Вокруг - следы одного человека. Позже отыскали и водителя такси, который возил Дарью. Та якобы всю дорогу молчала. Всю дорогу до города Назарова, где и была найдена, не снимала наушники. Вышла возле гостиницы. Полицейские выяснили, что до поздней ночи Дарья находилась в местном интернет-кафе.

"Так как девушке негде было ночевать, она обратилась за помощью к администраторам заведения. Они помогли девушке подыскать квартиру для ночевки у одного из знакомых. При этом мошенники постоянно были на связи с несовершеннолетней - высказывали ей угрозы и оказывали на нее психологическое давление", - сообщила Юлия Арбузова, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как заявили в Следственном комитете, девушка стала жертвой телефонных мошенников. Те так запугали Дарью, что она, следуя указаниям преступников, записывала все эти видео и передвигалась куда ей скажут на такси. Предположительно - звонили с территории Украины.