В среду, 19 марта, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию возвращены 175 российских военнослужащих. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, Киеву взамен переданы 175 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в качестве жеста доброй воли на Украину отправлены 22 тяжелораненых военнопленных ВСУ, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Освобожденные из украинского плена россияне пока находятся на территории Республика Беларусь. Им оказывают всю требуемую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Скоро российских бойцов вернут на родину.

Минобороны России особо отмечает посреднические усилия гуманитарного характера, которые оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее российский лидер Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом заверил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

Тем временем источники в российских силовых структурах рассказали, что в учебном центре в Черниговской области заработали курсы для украинских военных по правилам поведения в российском плену. Их открытие подтверждает: киевский режим понимает, что большинство мобилизованных сдадутся в плен при первой возможности.