Кристина Орбакайте показала повзрослевшую дочь

Кристина Орбакайте - многодетная мать. От певца Владимира Преснякова она родила сына Никиту в 1991 году. Что интересно, мальчик появился на свет в Лондоне. А в 1998 году в Москве Кристина родила сына Дени. Его отцом является бизнесмен Руслан Байсаров. От третьего избранника, бизнесмена Михаила Земцова, Орбакайте родила дочь Клаву. Девочка появилась на свет 30 марта 2012 года в Майами.

Интересно, что беременность Кристина тщательно скрывала. Лишь когда увеличившийся живот уже невозможно стало прятать под одеждой, певица призналась, что ждет третьего ребенка.

Получается, что совсем скоро Клаве исполнится 13 лет. Девочка с самого рождения живет за границей. Большую часть своего времени она проводит с отцом в США. До недавнего времени Кристина лишь периодически бывала в Америке, предпочитая работать в России. Однако после начала СВО и отъезда матери Аллы Пугачевой в Израиль, а потом на Кипр, Орбакайте последовала ее примеру и теперь почти все время проводит в США.

Семейство, впрочем, часто путешествует. Обычно Кристина и Михаил вдвоем меняют города и страны. Однако когда Клава не учится, то составляет компанию родителям. Вот и на сей раз семья отправилась в путь. Кристина Орбакайте опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео, на котором запечатлела повзрослевшую Клаву в салоне самолета.

В Сети многочисленные поклонники осыпали наследницу Орбакайте комплиментами. По мнению фанатов, Клава растет настоящей красавицей.