Сразу в нескольких городах Турции начались массовые протесты после задержания Экрема Имамоглу - мэра Стамбула. Именно там сейчас наиболее напряженная ситуация.

Несмотря на усиленные меры безопасности, дошло до столкновений с полицией во время акции студентов. Силовики попытались преградить путь протестующим. Когда это не удалось, в ход пошли резиновые дубинки. Началась драка - пострадали несколько человек с обеих сторон.

Имамоглу проходит в качестве обвиняемого по делу о коррупции и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Но в качестве истинной причины задержания называют его политические взгляды. Мэр крупнейшего города страны - один из лидеров оппозиции и главный соперник Реджепа Эрдогана на президентских выборах в 2028 году.