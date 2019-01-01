Белый дом допустил встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Двусторонний российско-американский саммит на уровне глав государств мог бы пройти в Саудовской Аравии. Такое мнение высказал в среду, 19 марта, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Как заявил политик в интервью Bloomberg, "я не могу говорить за них, но моя лучшая ставка на то, что, вероятно, это произойдет" на территории Саудовской Аравии, которая уже принимала переговоры на уровне делегаций.

Комментируя телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, Уиткофф заявил, что они были нацелены на достижение результатов, в том числе по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Во время этой беседы Владимир Путин, по выражению спецпосланника Трампа, заявил, что "собирается действовать добросовестно, и я верю его слову".

Ранее в Кремле сообщали, что пока невозможно говорить о конкретных сроках личной встречи Путина и Трампа, поскольку никаких наметок по этому поводу еще нет. При этом подчеркивалось, что "встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств".

До прямых переговоров Москвы и Киева дело пока не дошло. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что корчивший рожи Владимир Зеленский на переговорах в "нормандском формате" в 2019 году был несерьезен.