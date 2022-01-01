Иноагент Невзоров* и его жена внесены в реестр террористов и экстремистов

Журналист Александр Невзоров*, признанный в России иностранным агентом, а также его жена Лидия Невзорова** внесены в перечень террористов и экстремистов как объединение. Об этом в среду, 19 марта, рассказали в Росфинмониторинге.

На официальном сайте ведомства, которое ведет соответствующий реестр, под номером 705 значится "объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович* 03.08.1958 года рождения, уроженец города Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна** 29.03.1973 года рождения, уроженка города Ленинграда".

В апреле 2022 года российское Министерство юстиции включило Невзорова* в реестр иностранных агентов. В июле 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство прокуратуры об обращении в доход государства имущества журналиста. Он попал под следствие за ложные сообщения о ВС России, но успел спрятаться от правосудия за границей.

Между тем киевский режим высоко оценил распространяемые Невзоровым* фейки о российской армии, приняв его в гражданство Украины с формулировкой "за выдающиеся заслуги перед страной".

* лицо, признанное в России иноагентом, а также включенное в реестр террористов и экстремистов

** лицо, включенное в реестр террористов и экстремистов