Счастливый SHAMAN прижался к Надежде Бабкиной

Сегодня, 19 марта, свой день рождения отмечает солистка ансамбля "Русская песня", артистка Надежда Бабкина. Именинница справляет 75-ый день рождения, но кто даст?! Бабкина отличается невероятным стилем и жизненной энергией. График певицы расписан на недели вперед. Причем она не только поет, но еще и снимается на телевидении и играет в театре. А летом Бабкина отправится в долгое путешествие по России в рамках песенного фестиваля.

Артистка уже получила множество самых разных поздравлений. Добрые пожелания ей выразил даже президент России Владимир Путин на своем официальном сайте. Не остался в стороне от юбилея прославленной артистки и певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Он опубликовал в своем телеграм-канале фото, на котором запечатлен сияющим от счастья в обнимку с именинницей.

"Яркая, красивая, дерзкая и столько сделавшая для русской песни певица! Только влюбленный в своё дело человек способен так виртуозно соединять несоединимое и делать это органично: в её творчестве легко сочетается театр, кино, русский фольклор, джаз, рок, поп-музыка и много еще чего. Так держать, Надежда Георгиевна! Ярких проектов и такой же молодой неутомимости в замыслах!" - пожелал артист.

Напомним, Надежда Бабкина родилась в Астраханской области. Родители - деревенская интеллигенция, папа - председатель колхоза, мама - учительница. Пела Надя с детства. Выступала в самодеятельности, закончила музыкальное училище. Но родители считали - нужна серьезная профессия. И тогда она тайно уехала в Москву, оставив родителям записку.

Надежда Бабкина не только певица, но еще и телеведущая, и режиссер, а также счастливая мама и бабушка - у нее трое любимых внуков. Они для нее - лекарство от стрессов. А главный способ подзарядить внутренние батарейки по-прежнему - сцена.